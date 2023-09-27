На тимчасово окупованих територіях Херсонської області спостерігається зростання випадків пограбувань місцевих жителів з боку представників окупаційних військ, що викликає серйозну загрозу безпеці цивільного населення.

Ця інформація надійшла від Центру національного спротиву, який стежить за ситуацією на окупованих територіях. За їхніми повідомленнями, російські солдати вчиняють грабежі, незаконно заволодіваючи автомобілями та грошима місцевих мешканців. Вони використовують "боротьбу з підпіллям" як виправдання своїм діям. Ще одним прикриттям, яким намагаються виправдати свої дії, є найперше "нелояльність" до окупаційного режиму та допомога Силам оборони України. Після цих виправдань, російські військові здійснюють навіть грабунки житлових будинків місцевих мешканців.

Ця ситуація є серйозним викликом для безпеки мирного населення на окупованих територіях Херсонської області.

Причиною тому, окрім "загадковості російської душі", є низька дисципліна у Збройних силах російської федерації, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства.

Також внаслідок нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в кремль, адже в регіоні панують "антиросійські настрої".

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