Азербайджан затримав російського мільярдера, екс-держміністра Карабаха Рубена Варданяна (відео) [ Редагувати ]
Азербайджан затримав російського мільярдера, колишнього керівника уряду Нагірного Карабаху (Арцаха) Рубена Варданяна.
Азербайджанські прикордонники затримали його під час спроби виїхати до Вірменії через ППП "Лачин" разом із біженцями і доставили під конвоєм до Баку.
Рубен Варданян - колишній власник інвестиційної компанії "Тройка Диалог" (пізніше Сбербанк CIB), засновник бізнес-школи "Сколково". У 2021 році Forbes вперше оцінив його статки в $1 млрд, він посів 116 місце у списку найбагатших людей Росії.
У вересні 2022 року Варданян відмовився від російського громадянства та переїхав працювати до Нагорного Карабаху.
Через місяць на пропозицію президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араїка Арутюняна він очолив уряд. У лютому Варданяна відправили у відставку.
Рубен Варданян не просто провідний функціонер Нагірного Карабаху (Арцаха). Він є основою фінансової системи Вірменії, володіє Ameria Bank - лідером на банківському ринку Вірменії. У цьому банку зберігаються не лише кошти "релокантів" з росії, через нього йшли транзакції за "паралельний імпорт".
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