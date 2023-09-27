Азербайджан затримав російського мільярдера, колишнього керівника уряду Нагірного Карабаху (Арцаха) Рубена Варданяна.

Азербайджанські прикордонники затримали його під час спроби виїхати до Вірменії через ППП "Лачин" разом із біженцями і доставили під конвоєм до Баку.

Рубен Варданян - колишній власник інвестиційної компанії "Тройка Диалог" (пізніше Сбербанк CIB), засновник бізнес-школи "Сколково". У 2021 році Forbes вперше оцінив його статки в $1 млрд, він посів 116 місце у списку найбагатших людей Росії.

У вересні 2022 року Варданян відмовився від російського громадянства та переїхав працювати до Нагорного Карабаху.

Через місяць на пропозицію президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араїка Арутюняна він очолив уряд. ​У лютому Варданяна відправили у відставку.

Рубен Варданян не просто провідний функціонер Нагірного Карабаху (Арцаха). Він є основою фінансової системи Вірменії, володіє Ameria Bank - лідером на банківському ринку Вірменії. У цьому банку зберігаються не лише кошти "релокантів" з росії, через нього йшли транзакції за "паралельний імпорт".