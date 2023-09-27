Найбільша криптовалютна біржа Binance оголосила про вихід з росії та продаж російського бізнесу компанії CommEX. Про це йдеться в заяві компанії.

Ной Перлман, директор з дотримання нормативних вимог заявив:

Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог. Ми, як і раніше, впевнені в довгостроковому розвитку індустрії Web3 на глобальному рівні і збираємося спрямувати нашу енергію на розвиток Binance у більш ніж ста країнах, де ми ведемо нашу діяльність.

У ході організованої та послідовної міграції користувачів Binance спільно з CommEX вживатимуть усіх необхідних заходів для інформування користувачів про процедуру перенесення їх активів на платформу CommEX.

Нові користувачі, які пройшли процедуру верифікації персональних даних, будуть частково перенаправлені на платформу CommEX.

Впродовж наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в росії.

"Незважаючи на те, що фінансові подробиці угоди залишаються конфіденційними, слід зазначити, що в рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність у росії. На відміну від угод, раніше здійснених міжнародними компаніями в Росії, у рамках цієї угоди у Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу та можливості зворотного викупу часток у бізнесі, - йдеться у заяві компанії.

Наприкінці серпня Binance заборонив росіянам купувати будь-яку валюту, крім рубля, через свій P2P-сервіс. За допомогою сервісів P2P можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

Росіяни почали активно використовувати P2P-сервіси Binance та інших криптобірж невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну у лютому 2022 року, коли через санкції звичайні SWIFT-переклади стали недоступними.

У рамках п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти росії Binance у квітні 2022 року заборонив росіянам мати криптоактиви загальною вартістю понад 10 000 євро (через рік обмеження прибрали).

Після ухвалення десятого пакету санкцій ЄС у лютому 2023 року Binance заборонив росіянам купувати та продавати долари та євро через свій P2P-сервіс.

29 серпня криптобіржа OKX слідом за Binance заборонила операції з рублем.