Історія України стане ще одним обов'язковим предметом у ході вступної кампанії у 2024 році. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, вступні випробування 2024 року відбуватимуться у форматі національного мультипредметного тесту, який міститиме 4 предмети (три обов’язкові та один - на вибір).

Зараз обов'язковими предметами є лише українська мова та математика.

До переліку обов’язкових предметів додано історію України. Ми чудово розуміємо, що у країні війна, яка вносить свої корективи у можливість вступників готуватися. Відсутність очного навчання, повітряні тривоги та вимкнення світла... Саме тому у 2024 році програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI - ХХІ ст. Адже так, у країні війна, і саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв’язку із сьогоденням.

Тестування відбуватиметься впродовж одного дня з перервою. 2 предмети по 60 хв, перерва і ще 2 предмети по 60 хв.

Це дійсно може бути важко. Але чому так? Бо це дає можливість вступникові з’явитися у пункті тестування лише один раз. Не потрібно двічі витрачати час на дорогу, особливо актуально це для тих, хто змушений їхати до сусіднього населеного пункту.

Відповідний законопроєкт вже на реєстрації у Верховній Раді.