На хабарі затримали суддю Броварського міськрайонного суду (фото) [ Редагувати ]
Співробітники СБУ та НАБУ викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав $4 000 хабаря за "правильне вирішення питання" під час судового засідання. Про це повідомляє СБУ та НАБУ.
Правоохоронці викрили продажного служителя Феміди на "на гарячому" при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $3 000.
Суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За "винагороду" обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.
Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку $1 000 за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще $3 000 - за рішення про стягнення боргу на користь позивача.
Наразі судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Під час обшуків у судді вилучили розфасовані в різні конверти $15 600.
Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.
Нагадаємо, відтепер в Україні можна заробити, повідомивши про нечистого на руку чиновника або хабарництво.
по темі
Як українська влада збирається перевірити десятки, а то й сотні тисяч військовозобов'язаних? І як щодо тих, хто вже поїхав закордон з "липою"? Ярина Марків - про все детально.
Відтепер в Україні можна заробити, повідомивши про нечистого на руку чиновника або хабарництво. "Здати" корупціонера за винагороду можна на Єдиному порталі повідомлень викривачів. Спеціальну платформу тиждень тому запустило НАЗК
НАБУ оголосило про підозру Ігорю Коломойському та п'яти експрацівникам "Приватбанку" у справі про заволодіння коштами банківської установи на суму понад 9,2 млрд гривень. Це вже друга підозра Коломойському за останні кілька днів. Усі деталі справ - у нашому матеріалі.
Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура арештували активи колишнього бенефіціарного власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського після повідомлення йому про підозру