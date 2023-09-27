Співробітники СБУ та НАБУ викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав $4 000 хабаря за "правильне вирішення питання" під час судового засідання. Про це повідомляє СБУ та НАБУ.

Правоохоронці викрили продажного служителя Феміди на "на гарячому" при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $3 000.

Суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За "винагороду" обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку $1 000 за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще $3 000 - за рішення про стягнення боргу на користь позивача.

Наразі судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Під час обшуків у судді вилучили розфасовані в різні конверти $15 600.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, відтепер в Україні можна заробити, повідомивши про нечистого на руку чиновника або хабарництво.