На Київщині повноцінно запрацював єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій і виклику екстрених служб - 112. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Нагадаю, 112 – це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Воно використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстренних служб розпочалося з міста Києва, нагадав міністр.

Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

Також на лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

У планах МВС - масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі - на всю територію держави. Громадянам буде простіше звертатися на єдиний номер в екстрених ситуаціях.

Принцип побудови системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 ("Системи 112") - це комплексне надання допомоги населенню у разі виникнення екстрених ситуацій, що загрожують здоров’ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку.

Нагадаємо, у Києві запровадили єдиний номер для виклику всіх екстрених служб "112" на початку липня.