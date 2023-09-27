Україна, Польща, Англія, Латвія, Литва та Швеція бойкотуватимуть футбольні матч за участі збірних рф [ Редагувати ]
Україна, Польща, Англія, Латвія, Литва та Швеція бойкотуватимуть всі футбольні матчі за участю збірних рф через допуск російських юніорів.
Відповідні рішення ухвалили футбольні асоціації цих країн через рішення виконкому UEFA допустити до участі у своїх турнірах молодіжні збірні росії до 17 років - U17. Участь дорослих команд досі заборонена.
Українська асоціація футболу (УАФ) назвала рішення УЄФА "безпідставним та толерантним до російської агресивної політики" та вимагає заборонити участь усіх російських команд.
УАФ наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.
УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд, та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.
В УАФ переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику.
Асоціація закликає UEFA переглянути дане рішення та залишити чинним попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд із рф від участі в міжнародних змаганнях.
Після початку збройного вторгнення рф в Україну наприкінці лютого 2022 року Міжнародна федерація футболу (FIFA) та UEFA усунули російську збірну та клуби від усіх міжнародних змагань.
У вересні UEFA не допустив збірну рф до жеребкування на відбірковий турнір на чемпіонат Європи 2024 року.
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