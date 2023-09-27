Парламент Болгарії на закритому засіданні 27 вересня ухвалив рішення про додаткову військову допомогу Україні - передачу дефектних ракет для зенітно-ракетних систем С-300 та набоїв для автоматичної стрілецької зброї. Про це повідомила газета Dnes.

Голова комітету з оборони Христо Гаджев під час засідання заявив:

Щодо ракет С-300 впродовж двох років діяло відкрите держзамовлення на ремонт, яке було припинено у 2022 році, оскільки вони не підлягали ремонту, і болгарській стороні було рекомендовано запросити їхню заміну на російські, але це було відхилено.

Напередодні, 26 вересня, комітет з оборони парламенту Болгарії вирішив передати Україні несправні ракети С-300 і набої калібру 5,56 мм з запасів МВС.

У пояснювальній записці до документа говорилося, що Болгарія не має своїх потужностей для усунення несправності, а в разі передачі Україна зможе використати ці ракети.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов пояснював, що Софія планує надіслати Києву лише ракети, але не повні ЗРК С-300.

На початку збройного вторгнення росіян ЗСУ мали майже 50 комплексів С-300. Західні союзники надали Україні майже 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale та інших. США планують викупити у Тайваню 12 ЗРК MIM-23 Hawk для передачі Україні.

ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

ЗРК С-300

Нагадаємо, наприкінці липня Болгарія схвалила передачу Україні 100 бронетранспортерів.