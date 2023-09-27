Уряд призначив трьох заступників мініста оборони [ Редагувати ]
Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінетом Міністрів України призначено:
- Джигира Юрія Анатолійовича заступником Міністра оборони України;
- Калмикову Наталію Фернандівну заступником Міністра оборони України;
- Черногоренко Катерину Леонідівну заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив усіх сімох заступників міністра оборони Рустема Умєрова, у тому числі Ганну Маляр.
За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.
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