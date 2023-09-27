США працюють передачею Києву заморожених російських активів. Про це заявила спецпредставниця США з питань відновлення економіки України, ексміністр торгівлі Пенні Пріцкер, передає Financial Times.

Вона вважає, що ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України.

Вони (російські активи - ред.) повинні робити свій внесок у відновлення... Як це зробити юридично - це те, над чим ведеться робота.

Наприкінці 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, яким Мін'юст США зможе передати частину конфіскованих російських активів Держдепу, а той уповноважений спрямовувати їх на допомогу Україні.

На початку лютого суд у Нью-Йорку дозволив Мінфіну США вилучити $5,4 млн, які пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Малофеєвим. Кошти спрямують на допомогу Україні.

Управління Монако керує робочою групою KleptoCapture - підрозділом Мін’юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів у всьому світі.

На початку вересня заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Мін'юст США шукає можливість направити Україні російські активи, що підпали під санкції, на суму понад $1 млрд.