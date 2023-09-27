Адміністрація США з кінця листопада запроваджує безвізовий режим для громадян Ізраїлю. Про це йдеться у спільній письмовій заяві держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса.

До 30 листопада будуть ухвалені необхідні зміни, які дозволяють "громадянам Ізраїлю звертатися за дозволом на поїздки до США з туристичними або діловими цілями на термін до 90 днів без попереднього отримання американської візи, що ще більше зміцнить безпеку, економічні та суспільні зв'язки між Сполученими Штатами та Ізраїлем".

Крім того, "всі громадяни США можуть звертатися за дозволом на в'їзд до Ізраїлю на термін до 90 днів з метою бізнесу, туризму чи транзиту без отримання візи".

Ізраїль стане 41 країною, з якою в США діє безвізовий режим. Нові держави нечасто додаються до цього переліку. Зокрема, Хорватія стала 40 країною в цьому списку в 2021 році.

У понеділок глава ізраїльського МЗС Елі Коен заявив, що громадяни Ізраїлю зможуть їздити до США без віз з листопада 2023 року.

За його словами, для поїздок до Сполучених Штатів ізраїльтянам з початку дії нового режиму достатньо буде заповнити спеціальну форму на американському порталі, заплатити $21 і впродовж 72 годин отримати дозвіл на в'їзд.

Як повідомила телекомпанія ABC, запровадження безвізового в'їзду для громадян Ізраїлю до США було однією з тем, які президент США Джо Байден обговорював із прем'єр-міністром єврейської держави Біньяміна Нетаньягу під час переговорів на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.