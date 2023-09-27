Коли Україна може отримати далекобійні ракети: в Офісі президента дали відповідь [ Редагувати ]
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Найближчим часом Україна може отримати далекобійні ракети. Їх можуть надати союзники.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, зауваживши, що нині тривають переговори.
"Відповідні переговори на різних рівнях ідуть. Вони вкрай інтенсивні. Президент особисто опікується цим. Я думаю, що ми все ж таки будемо в найближчі часи мати далекобійні ракети - партнерські", - сказав Подоляк.
Проте, радник керівника ОП зазначив, що також не варто забувати, що Україна має ефективну далекобійну зброю власного виробництва. Йдетьться не лише про дрони, але й певні ракети.
Цієї зброї, як зауважив Михайло Подоляк, поки що недостатня кількість. Адже на цьому етапі війни треба мати сотні ракет, які заходитимуть вглиб тимчасово окупованої території України. Усе, щоби вражати ворожу інфраструктуру.
Радник заступника Офісу президента наголосив, що Україні передадуть усі види зброї, зокрема, далекобійні ракети у достатній кількості. Це відбувається повільно через те, що ніхто не очікував, що українська держава 19 місяців ефективно воюватиме у війні з росією.
За словами Подоляка, союзники України мають певне консервативне мислення щодо відповідального використання зброї.
"Консервативне мислення говорить про те, чи можемо ми гарантувати, що ця зброя не використовуватиметься по території росії. Безумовно, ми це гарантуємо, адже ми дотримуємося міжнародних нормативів, конвенцій, типу ведення війни. Ми ж не росія", – додав радник керівника ОП.
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