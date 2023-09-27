росія різко збільшила витрати на війну. У бюджеті на 2024 рік видатки на так звану "оборону" становитимуть 6% ВВП порівняно з 3,9% цьогоріч.

Про це повідомляє портал Sprotyv.info.

Як пише видання, якщо в абсолютних цифрах, то у бюджет-2024 заклали зростання військових витрат на понад 4,4 трлн руб. або 45 млрд доларів, до 10,8 трлн руб., тобто 112 млрд доларів в еквіваленті. Порівняно з довоєнним, 2021 роком, військові витрати зростуть утричі. Зокрема, удвічі зростуть закриті статті бюджету, а сумарно військові витрати становлять 30% від нього.

росія витрачає дуже великі кошти на війну, в якій немає особливих "здобутків". Зокрема, у першій половині цього року витратила оборону на 12%, або 600 млрд руб, тобто понад 4,9 трлн. руб, ніж планувала на поточний рік. Видатки на оборону у перші шість місяців року сягнули 5,59 трлн. руб., що становить 37,3% від загальної суми 14,97 трлн. руб.

"Тобто, Кремль лише формалізував сучасну ситуацію яка вже є, й більше зброї у нього не буде. А от що по справжньому радує, уряд рф очікує, що доходи становитимуть понад 35 трлн. руб., що на 22% більше, ніж у 2023 році, а дефіцит скоротиться вдвічі – до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% цього року. Прогнозується, що доходи від нафти та газу також зростуть майже на чверть наступного року – до 11,5 трлн. руб. Сперечатись не будемо, але зауважимо, що ці плани оголошуються на фоні припинення поставок газу до ЄС та вже оголошеної знижки у 50% на його ціну для Китаю, "віримо", - зауважують аналітики.

російська влада планує перекласти збільшення військових витрат на населення. Зокрема, тарифи на комунальні послуги зростуть майже на 10%.

З 1 грудня 2023 року планують проіндексувати: