Як подати заяву на призначення пенсії онлайн: покрокова інструкція [ Редагувати ]
Українці з достатньою кількістю стажу та кваліфікованим електронним підписом можуть оформити пенсію онлайн.
Про це розповіли у Пенсійному фонді.
Повідомляється, що подати заяву на призначення пенсії в електронному вигляді можна через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Для цього потрібно мати:
- гаджет з інтернетом;
- кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- копії всіх потрібних документів.
Для подання заяви необхідно виконати такі дії:
- Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua);
- Вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії";
- Ознайомитись з інформацією, яка з'явиться на екрані, натиснути на посилання "Вхід";
Авторизуйтесь за допомогою підпису та виконайте такі дії:
У розділі "Про пенсійне забезпечення" слід вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії".
Потім погодьте дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку вашої заяви. Натисніть
- "Продовжити" та виберіть вид пенсії - "Пенсія за віком";
- далі потрібно відповісти на запитання анкети-опитування;
- закріпити необхідні документи
- потім потрібно підписати заяву за допомогою електронного підпису та відправити її до ПФУ
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