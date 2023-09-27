США ввели потужні санкції через виробництво безпілотників в Ірані [ Редагувати ]
США 27 вересня ввели санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагає з виробництвом дронів в Ірані.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці, Гонконзі, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми безпілотних літальних апаратів одностороннього нападу.
Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим операціям на підтримку закупівлі Організацією джихаду самодостатності аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції серводвигунів, які використовують у дронах типу "шахед".
Нагадаємо, Іран постачає росії БПЛА "Шахед-136" для підтримки незаконного вторгнення росії в Україну. Один із серводвигунів, придбаних названою сьогодні мережею, був виявлений серед залишків керованого росією дрона "Шахед-136", який нещодавно був збитий в Україні.
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