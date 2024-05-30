росіяни абсолютно не переймаються життями своїх солдатів. Цього тижня кількість втрат особового складу противника сягнула пів мільйона. І кількість зростає. Тут на одному з напрямків Східного фронту я познайомився з бійцем, який тільки протягом цього квітня особисто знищив понад сотню окупантів. Він пілот ударних дронів АUTEL. Герой в усіх сенсах, нещодавно отримав найвищу нагороду - зірку Героя України. Воює в легендарному батальйоні "К2" 54-ї бригади. Цьому підрозділу зараз вкрай потрібні ці комплекси AUTEL. Тож прошу українців долучитися до збору, який відкрив цей батальйон.

Ціль уражено! Як працює повітряний снайпер батальйону К2?

Та працював трактористом звичайним.

Полювання на окупантів. Який рахунок знищених ворогів?

Вдумайтеся - 102 окупанти, це якщо брати за мірками армії, то це рота.

Найвища нагорода, яка знайшла свого героя!

Будемо шукати русню, якщо знайдемо, то завтра хтось получить новеньку "ладу".

Ранок для ворогів починається з "бавовни". Коли він виходить на своє полювання, популяція окупантів стрімко зменшується.

Сергій Гвоздь, на позивний "Стайгер", пілот ударних БПЛА батальйону К2, 54-ї бригади імені Степана Мазепи. Він той, кого рашисти бояться як вогню, бо він і є вогонь, який нищить загарбників з неба.

- Джек-пот це як? - Ну, в один день вони заскочили, а я потім порахував по тілах, це двадцять з чимось тіл було.

У мирному житті Сергій працював на тракторі марки "Стайгер", звідти й позивний. У 2016-му добровольцем пішов на фронт. Велику війну зустрів на Донбасі, був у піхоті, тож ворогів він бачив не тільки з дрона.

Сергій Гвоздь, оператор ударних БПЛА:

І так получилося, що росіяни заскочили до нас в окоп. Один раз заскочили, їх відбили, другий раз заскочили, їх відбили, третій раз заскочили, вже поїхали ми з побратимами туди, теж ми там пострілялися трохи з ними, я отримав поранення і вони відійшли.

Працювати з "пташками" Сергій почав одразу після повномасштабного вторгнення. Що то за сила - зрозумів, коли з допомогою дрона вдалося виявити й зупинити цілу механізовану колону.

Спостерігаю, виїжджає танчик з посадки і їде в нашому напрямку, за танчиком ще танчик, а потім вісім БТР, і поняли, що це не туман вже.

З того часу Сергій вдосконалював свої навички. Поєднував аеророзвідку з ударними дронами. Робота ладналася.

Сергій Гвоздь, оператор ударних БПЛА:

Спочатку ми кидали просто ВОГи-17 по одному і це для нас було просто вау, ми ВОГ занесли і кинули! А зараз дійшло до того, що ми несемо вже 700 грамів, а це не мало.

Минулого місяця росіяни спробували прорвати лінію оборони, яку утримує підрозділ Сергія. Що з того вийшло? Купа ворожих трупів, каже боєць.

Вони вирішили приїхати до нас на позиції і думали, що буде так легко, а нам вже сказали, що вони готуються, і в них є навіть макет нашого укріплення. Ну, ми їх чекали, вони приїхали і там і осталися.

Кирило Верес, командир батальйону "К2" 54-ї ОМБР імені гетьмана Івана Мазепи:

Ми там почали втрачати позиції, і хлопець за якихось п'ять діб тільки двохсотими зробив 37 і трьохсотими близько сорока. Дивіться, от ви кажете, як так. У нього вийшла цифра сто два. Сто два знищених вороги за місяць часу.

Тоді Сергій побив рекорд. За такий короткий термін зробити понад сотню "хороших росіян" йому ще не вдавалося.

Ось так плани росіян пішли прахом. І в тому є велика заслуга дронів.

Сергій Гвоздь, оператор ударних БПЛА:

Ну, якби вони захопили нашу висоту, то деяким підрозділам довелося б знятися і відійти.

З рук Президента Сергій отримав найвищу нагороду - зірку Героя України.

- Вітаю! - Служу народу України!

Я спочатку не повірив, потім взяв її, дивлюся, та ні, ніби справді я.

Так, він мені говорить, мені дали Героя, спасибі, але чому саме я? Мовляв, я не достоїн. Я говорю, що от будеш комбатом або комбригом, тоді будеш вирішувати достоїн чи не достоїн. А сьогодні це було моє рішення. І якби ще була така можливість, то я б іще раз подав би його.

Ну, я себе особо не рахую якимось воїном, я звичайний військовослужбовець як і всі.

Нині Сергій працює на дронах AUTEL. Вони більші за "Мавіки", несуть більший боєприпас, мають тепловізор і камеру нічного бачення, а відповідно і коштують не дешево. І потреба у цих дронах завжди існує. Підрозділ відкрив збір на ці комплекси.

Тому, люди, завжди підтримуйте ось таких хлопців, бо ці хлопці роблять дуже важливу справу, вони наближають нас до перемоги.

І мотивації їм не позичати, каже Сергій. За кожну гривню буде звіт у вигляді ось таких відео.