росіяни прямо зараз масовано обстрілюють Херсон [ Редагувати ]
російські окупанти сьогодні, 27 вересня, увечері розпочали масований обстріл Херсона. У Херсонській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.
"Херсон під масованим обстрілом", - написав чиновник.
Він додав, що у повітряному просторі Херсонської області фіксують ворожу авіацію. Тому можливі ракетні удари.
Прокудін закликав жителів регіону перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Читайте також, як у Херсоні священник торгував російською зброєю прямо на будівництві храму.
по темі
Російські військові обстріляли житлові квартали Херсону з артилерії ввечері 25 вересня. В результаті атаки загинули троє людей
Протягом дня російські військові декілька разів скинули на Херсон керовані авіабомби. В місті зафіксовано пошкодження інфраструктури, крім того, поранено вже шість людей
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Військові РФ повторно скинули на місто авіабомби
Російські окупанти сьогодні, 24 вересня, здійснили чергову атаку на Херсон. Наразі відомо, що в результаті обстрілу постраждало вже троє людей
У неділю, 24 вересня, армія рф вдарила з авіації по Бериславу на Херсонщині. Також ворожі війська з артилерії почали обстрілювати місто Херсон. На цей час відомо про чотирьох поранених містян