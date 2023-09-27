"Україна буде сильніша": Зеленський розповів про плани на осінь [ Редагувати ]
Влада планує потужні заходи для посилення держави. Україна буде сильнішою. Про це сказва президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Провів сьогодні кілька підгтовчих нарад. Ще у цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша", ‒ сказав президент.
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