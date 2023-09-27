Apple macOS 14 Sonoma: на MacBook та iMac вийшло оновлення [ Редагувати ]
Джерело: MacRumors
27 вересня Apple випустила нову версію операційної системи macOS 14 Sonoma із безліччю нових функцій та покращень у порівнянні з macOS 13 Ventura.
Найпомітнішим доповненням в останній версії є оновлені віджети робочого столу, які можуть плавно зливатися з фоном, адаптуючись до кольору шпалер.
Віджети
Хоча віджети є частиною macOS вже деякий час, у попередніх версіях операційної системи вони розташовувалися в поданні Today.
Тепер віджети стали більш кастомізованими та інтерактивними, і користувачі можуть обирати їхнє розташування на екрані.
Завдяки функції Continuity віджети iPhone можуть синхронізуватися з комп'ютером Mac, коли iPhone знаходиться поруч або в тій самій мережі Wi-Fi.
Крім того, Sonoma вперше приносить на Mac заставки на кшталт Apple TV.
Ігровий режим
Ще одна захоплююча нова функція – ігровий режим. Він обіцяє забезпечити кращий ігровий досвід для користувачів Mac.
Хоча комп'ютери Mac зазвичай не відомі своїми ігровими можливостями, Apple заявляє, що нова функція забезпечить більш стабільну частоту кадрів, гарантуючи, що ігри отримають найвищий пріоритет на центральному та графічному процесорах.
Компанія також обіцяє, що ігровий режим зменшить затримку вводу та звуку з бездротовими ігровими контролерами та навушниками AirPods.
Відеоконференції
Відеоконференції також зазнали змін у macOS Sonoma завдяки додаванню відеоефекту "Накладання ведучого", який виводить ваш аватар на передній план під час спільного використання екрану у Facetime або сторонніх додатках для відеодзвінків, щоб надати вашим презентаціям особистого стилю.
Крім того, користувачі можуть запускати 3D-ефекти, такі як серця, повітряні кульки, конфетті та інші, простими жестами рук.
Safari
Sonoma також пропонує кілька помітних оновлень для Safari, в тому числі кілька цікавих функцій для забезпечення конфіденційності.
Покращений режим приватного перегляду тепер блокує вікна приватного перегляду, коли ви ними не користуєтесь.
Браузер дозволяє створювати окремі профілі для робочого та особистого перегляду, кожен з яких має власні файли cookie, розширення, групи вкладок, історію та обране.
Крім того, в розділі "Налаштування" в Sonoma також з'явилася нова опція "Паролі", яка дозволяє користувачам ділитися паролями і обліковими записами з довіреними контактами.
Хто може оновитися до macOS 14 Sonoma?
MacOS Sonoma тепер доступна для ряду iMac, Mac Pro та MacBook останніх років випуску. Ось повний список сумісних пристроїв:
- iMac 2019 року випуску та новіші
- Mac Pro 2019 року випуску та новіші
- iMac Pro 2017
- Mac Studio 2022 і новіші
- MacBook Air 2018 року випуску та новіші
- Mac mini 2018 року випуску та новіші
- MacBook Pro 2018 і новіше
Раніше ми повідомляли про те, як macOS Big Sur "вбиває" ноутбуки MacBook Pro.
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