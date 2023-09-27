Свідомий терор окупанта: Зеленський відреагував на обстріли Херсонської області [ Редагувати ]
Цими днями росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон та інші населені пункти області. Це свідомий терор окупанта.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський
Глава України провів ранковий селектор, на якому доповідали військові, СБУ, МВС. Зокрема, щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків.
Окрема увага вони приділили Херсону та області. Цими днями росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області.
"Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - сказав президент.
Він подякував кожному, хто працює і в Херсонській області, і в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів.
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