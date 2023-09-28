Росія в ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила понад 30 "шахедів".

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ворог спрямував кілька груп ударних дронів з різних напрямків. За її словами, фактично вздовж всього південного напрямку працювала протиповітряна оборона, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.

"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк.