Сили ППО збили вночі понад 30 ударних дронів - Гуменюк [ Редагувати ]
Росія в ніч на 28 вересня масовано атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила понад 30 "шахедів".
Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що ворог спрямував кілька груп ударних дронів з різних напрямків. За її словами, фактично вздовж всього південного напрямку працювала протиповітряна оборона, зокрема, у Миколаївській та Одеській областях.
"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк.
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