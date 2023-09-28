Пентагон та Державний департамент США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України. Через це Міноборони повільніше схвалює запити України.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США заявив, що Держдепартамент та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони - загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них", - пояснив чиновник.

Офіційні особи США визнають, що лідери Пентагону дотримуються обдуманого, керованого підходу до оцінки потреб України на полі бою. Але керівники Міністерства оборони США часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було дати Україні те, що йому потрібно для поточної боротьби.