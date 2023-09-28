Росіяни випустили по Херсонській області понад 600 снарядів [ Редагувати ]
За 27 вересня росіяни випустили по Херсонській області 603 снаряди з різних типів озброєнь - загинуло дві людини, одна дістала поранень.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни здійснили 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", - заявив Прокудін.
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