В ОВА розповіли про наслідки атаки дронів на Кіровоградську область [ Редагувати ]
Російські війська під час масованої атаки по Україні дронами-камікадзе, атакували і Кіровоградську область. Є влучання.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання", - розповів він.
Як зазначив голова ОВА, попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.
"На місці події - усі відповідні служби", - додав Райкович.
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