Російські війська під час масованої атаки по Україні дронами-камікадзе, атакували і Кіровоградську область. Є влучання.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання", - розповів він.

Як зазначив голова ОВА, попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

"На місці події - усі відповідні служби", - додав Райкович.