Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 вересня, провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який перебуває з візитом у Києві.

"Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України!", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що співпраця України та Британії у військовій сфері суттєво розширює можливості наших воїнів на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Глава держави також подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.