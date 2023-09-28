Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 вересня, провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який перебуває з візитом у Києві.
"Змістовна зустріч із Держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України!", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що співпраця України та Британії у військовій сфері суттєво розширює можливості наших воїнів на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.
Глава держави також подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.
Зеленський та Шаппс також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.
Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.
по темі
Президент Володимир Зеленський підписав закон №9185, який дозволить ввести в Україні новий спосіб покарання - пробаційний нагляд. Він буде альтернативою обмеженню чи позбавленню волі
Право вето, яке загнало Організацію об'єднаних націй в глухий кут через перебування в руках російської федерації, потребує реформатування
Міністр оборони США Ллойд Остін планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським
Уряд Великої Британії скасовує безвізовий транзит в аеропортах країни для громадян росії та Грузії
У листопаді Велика Британія проведе глобальний саміт із продовольчої безпеки, щоб підтримати країни, які переживають наслідки російської зернової блокади у Чорному морі