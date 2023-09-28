В мережу попало відео з турецького гвинтокрила, в якому вперше показали реальні пошкодження крейсера "Москва".

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові завдали по ньому удару крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому міноборони росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув при буксируванні. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Вважається, що це найдорожча військова втрата росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.