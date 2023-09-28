Кулеба про конфлікт з Польщею: нам ця "зернова війна" не потрібна [ Редагувати ]
"Зернова війна" не потрібна ні Україні, ні Польщі. Влада налаштована на вирішення ситуації з експортом українських агропродуктів.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Історія, майбутнє і безпека просто не залишає нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення. Емоції вирують. До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підійматися. Але ми налаштовані на конструктив", - сказав Кулеба.
Він розповів, що наразі йде робота з Європейською комісією. Україна передала Польщі чіткі сигнали про налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації.
"Нам ця зернова війна не потрібна і Польщі теж", - наголосив міністр.
Він зазначив, що на прикладі відносин із Болгарією та Румунією Україна продемонструвала, що "невирішуваних проблем немає".
"Нагадаю, що на початку кризи навесні цього року було п'ять країн, які запроваджували обмеження. Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", - додав Кулеба.
За його словами, зернову проблему можна вирішити, "було б бажання її вирішувати".
"У нас таке бажання є", - наголосив глава МЗС.
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