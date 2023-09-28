Українські військові закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області, а російські окупанти стоять в обороні.

Про це повідомляє речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі "Радіо Свобода".

"Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові рф - ред.) стоять в обороні", - сказав Штупун.

За його словами, окупанти інколи намагаються відволікати українських бійців від наступу своїми вилазками. Це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки.

"Ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа", - додав речник.

Нагадаємо, за даними Генштабу на ранок 28 вересня, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 26 бойових зіткнень.