Буде потужна допомога: голова Міноборони Франції прибув до Києва [ Редагувати ]
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Чиновник проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, у ході якої сторони обговорять військову допомогу Україні.
Про це повідомляє The Guardian та 20minutes.fr.
Французький міністр після прибуття в українську столицю у п'ятницю 28 вересня відвідав у центрі Києва меморіал загиблим під час російського вторгнення та поклав вінок.
За даними французьких ЗМІ, Лекорню в Києві розповість про еволюцію французької допомоги нашій країні для відбиття широкомасштабної військової агресії рф.
Разом із головою Міноборони Франції також до Києва прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.
Зазначається, що представники близько двадцяти французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.
Нагадаємо, що сьогодні також до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.
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