У Нововолинську Волинської області медики видалили 16-річній дівчині доброякісну пухлину яєчника - дермоїдну кісту, яка містила у собі шкіру, волосся та зуби.

Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.

Медики повідомили, що до них звернулась 16-річна дівчина. Вона поскаржилась дитячому гінекологу на біль внизу живота та відсутність менструації. На УЗД лікарні виявили у підлітка кісту лівого яєчника. Медики зазначили, що кіста містила у собі шкіру, волосся та зуби.

"Кісту видалили лапароскопічним способом: через три проколи в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо - зберігає репродуктивні функції організму.", - йдеться у повідомленні.

У коментарі Zaxid.net завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Нововолинської центральної міської лікарні Світлана Піддубна пояснила, що подібні кісти виникають через гормональні збої. Те, що всередині них може міститись волосся, шкіра та зуби - це особливість таких пухлин.

"Дермоїдна кіста формується з залишків ембріональної тканини, яка є в яєчнику. Часто всередині кіст знаходять волосся, зуби, шкіру, жирову тканину. У дітей такі патології бувають вкрай рідко", – пояснила лікарка.