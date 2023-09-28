Окупанти пошкодили ТЕС під час масованих обстрілів - "Укренерго" [ Редагувати ]
Окупанти, під час вечірнього масованого обстрілу 27 вересня, пошкодили теплову електростанцію в південному регіоні України.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - пише пресслужба.
"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20", - додали в "Укренерго".
Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.
Сьогодні "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини. Зокрема здійснюється експорт у Словаччину та Молдову.
Нагадаємо, під час масованих обстрілів нашій протиповітряній обороні вдалось збити 34 безпілотники з 44 БпЛА.
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