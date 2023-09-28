До Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг [ Редагувати ]
Сьогодні, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Як повідомляють ЗМІ, генеральний секретар НАТО, в рамках візиту до України, вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленський.
"Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту", - заявив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський відзначив, що обговорив з Єнсом Столтенбергом усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.
Нагадаємо, що сьогодні також до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.
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