Сьогодні, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляють ЗМІ, генеральний секретар НАТО, в рамках візиту до України, вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленський.

"Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту", - заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський відзначив, що обговорив з Єнсом Столтенбергом усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

Нагадаємо, що сьогодні також до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.