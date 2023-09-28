У Молдові в озері в околицях Аненій-Ной виявили фрагменти ракети. Фахівці перевіряють уламки.

Про це пише молдовське видання IPN.

Уламки ракети знайшли в озері у середу, 27 вересня. До водоймища відправили групу рятувальників, але на ніч роботи призупинили. У четвер, 28 вересня зранку роботи відновили.

В МВС Молдови підтвердили виявлення залишків ракети: є підозри, що на дні озера може бути вибуховий компонент збитої ракети.

Повідомляється, що на місці працює вибухотехнічна група МВС, а також фахівці ГУ НС, які проводять підводні роботи. Інженерів Національної армії на місці події не було.

Тимчасово виконуючий обов’язки мера міста Гарбовець Іван Кройтор повідомив, що озеро знаходиться поблизу міста Фарладені, але ним володіє місцевий мешканець. Людина, яка доглядає за озером, помітила у воді щось підозріле. Про це повідомлено правоохоронні органи. Територію перекрили, доступ громадянам закритий.

Нагадаємо, 25 вересня на території Молдови, яку контролює невизнана "Придністровська Молдавська Республіка", впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року.