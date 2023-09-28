Співачка-зрадниця Ані Лорак продовжує пробивати дно своїми рішеннями та висновками.

Так, у новому інтерв'ю одній з російських передач артистка-мовчунка заявила, що фінансово підтримує російський фонд, який займається депортованими до рф з України дітьми з Запоріжжя і Донбасу. Лорак вчора, 27 вересня дала концерт у москві, а частину грошей з цього виступу передає у цей "фонд".

Також зрадниця додала, що цей "фонд" займається, дітьми, які постраждали від "усієї цієї ситуації". Лорак ретельно ігнорує називати речі своїми іменами – що росія нахабно вторглася на територію України і розв'язала тут криваву війну.

Співачка додала, що багато з дітей-біженців залишилися без даху над головою, а хтось й втратив батьків, забувши зазначити, що ці діти втратили свої домівки і близьких через російських окупантів, які прийшли на українську землю.