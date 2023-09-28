Помер актор Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у "Гаррі Поттері" [ Редагувати ]
28 вересня 2023 року у віці 82 роки помер Майкл Джон Гембон. Про це повідомила його родина.
Він був одним із найбільш шанованих британських акторів і носив звання Командора Ордену Британської імперії з 1998 року.
Актор сер Майкл Гембон мирно помер у лікарні після нападу пневмонії.
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