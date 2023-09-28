Країни-члени НАТО мають допомогти Україні із системами протиповітряної оборони напередодні зими та ймовірної підготовки росіян до атак на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє президента України Володимира Зеленського на прес-конференції.

Він зазначив, що обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом під час його візиту до Києва всі ключові оборонні питання. Вони також обговорили реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

"Впевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб росія лише відступала і втрачала, і це правильна тактика", - сказав він.

Президент та генсек також обговорили захист від російського терору. Зеленський зазначив, що лише за минулу ніч російські окупанти використали понад 40 "Шахедів". І так майже щоночі.

Політики також порушувати питання ймовірних атак росії на критичну інфраструктуру України та необхідність постачання нашій державі допомоги, зокрема систем ППО.

"Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", - додав Зеленський.