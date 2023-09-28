Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся послом США Бріджит Брінк і передав американській стороні "Концепт посилення стійкості демократії в Україні". Про це глава уряду повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Цей документ розроблений за ініціативи Президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні.

Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах.

Зі свого боку посол Брінк офіційно "передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні".

"Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО.

Також із пані Брінк обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомогу для енергетичного сектору України", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, США надіслали українській владі листа з переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй фінансової допомоги. Це днями підтвердило у своїй заяві Посольство США в Києві.

Цей лист отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України. У ньому прописані реформи, Реформи, пов'язані з умовами надання допомоги від США.

У документі прописана пріоритетність впровадження реформ: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік та 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), судової гілки влади та Вищої ради правосуддя; організації закупівель Міноборони; обмеження сфери дільности СБУ; запровадження ринкових цін на газ та електрику.

З повним тестом листа можна ознайомитися тут.