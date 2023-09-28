Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Про це Головнокомандувач повідомив у соцмережах.

Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.

Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією.