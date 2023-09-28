Залужний обговорив потреби війська з начальником Штабу оборони Британії [ Редагувати ]
Головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Про це Головнокомандувач повідомив у соцмережах.
Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.
Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо, днями Залужний востаннє поговорив з главою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.
Замість нього головою Об'єднаного комітету начальників штабів США стане командувач ВПС США генерал Чарльз К. Браун.
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