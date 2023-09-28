У четвер, 28 вересня, російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, який раніше був генеральним директором заводу.

"Миротворці", що обісралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання", - написав Магомедов.

Він додав, що тепер загарбники брехатимуть, що бомбили склади боєприпасів, яких на території заводу ніколи не було.

Окупанти завдали удару приблизно о 13:10 двома ракетами, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Біля 13:10 окупанти завдали авіаракетний удар двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих.

У травні 2022 року рашисти вже завдавали ударів по Авдіївському коксохімічному заводу. Тоді загинуло щонайменше 10 робітників, які повертатися зі зміни, 15 - були поранені.