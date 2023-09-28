Окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 28 вересня, російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов, який раніше був генеральним директором заводу.
"Миротворці", що обісралися в Карабаху, продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання", - написав Магомедов.
Він додав, що тепер загарбники брехатимуть, що бомбили склади боєприпасів, яких на території заводу ніколи не було.
Окупанти завдали удару приблизно о 13:10 двома ракетами, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
Біля 13:10 окупанти завдали авіаракетний удар двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих.
У травні 2022 року рашисти вже завдавали ударів по Авдіївському коксохімічному заводу. Тоді загинуло щонайменше 10 робітників, які повертатися зі зміни, 15 - були поранені.
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