На фронт у рамках державного проекту "Армія дронів" передали ще понад 1700 безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед них - дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.

Дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше - життя наших воїнів. Тільки за минулий місяць оператори вразили 780 одиниць техніки.

Глава Мінцифри запевнив, що влада продовжує забезпечувати безпілотниками всі напрямки фронту та масштабувати виробництво українських "пташок".

1700+ birds from the Army of Drones are heading to the frontline. These are 🇺🇦-made as well as foreign UAVs used by NATO countries. Also there is batch of secret «birds» that've already shown results. Every day we keep sending drones to our heroes & scaling up local production. pic.twitter.com/oJRTqi3yyW