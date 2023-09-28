На фронт у рамках державного проекту "Армія дронів" передали ще понад 1700 безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед них - дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.

Передаємо також секретних пташок, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин.

Дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше - життя наших воїнів. Тільки за минулий місяць оператори вразили 780 одиниць техніки.

Глава Мінцифри запевнив, що влада продовжує забезпечувати безпілотниками всі напрямки фронту та масштабувати виробництво українських "пташок".