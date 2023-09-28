У Чернігові вчителя фізкультури місцевого ліцею звинуватили у педофілії. Про це повідомляє Нацполіція.

26 вересня до поліції надійшла інформація від батьків однієї зі шкіл Чернігова про те, що вчитель "вчиняє розпусні дії" стосовно малолітніх учениць.

Поліцейські прибули до навчального закладу для з’ясування всіх обставин. Поліція на місці відібрала заяви від батьків потерпілих дітей та опитала понад 40 осіб - учнів та вчителів школи.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правоохоронці встановили, що раніше жодних заяв та повідомлень щодо вчинення розпусних дій цим вчителем до поліції не надходило. Однак, слідство отримало інформацію, що фігурант провадження міг скоювати такі діяння в минулому.

Тож у четвер, 28 вересня, слідчі поліції відкрили провадження за статтею 396 Кримінального кодексу України (приховування тяжкого злочину) щодо посадових осіб установ освіти Чернігова, які могли приховати можливі факти розбещення неповнолітніх вчителем.

Це карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Скандал прокоментував в.о. мера Чернігова Олександр Ломако.

Викладача фізкультури школи №32 підозрюють у педофілії. З цим звернулися батьки. Мова йде про 4 клас! Коли почали розбиратися в ситуації, то виявилося, що цей чоловік раніше працював в іншій школі міста, звідки його звільнили після аналогічних звернень батьків. Дав 24 години для звільнення вчителя, якого звинуватили в педофілії.

У розбещенні дівчаток підозрюється 58-річний батько трьох дітей, який 6 років працював у ліцеї, а до цього - у школі №9, повідомив колишній народний депутат Ігор Мосейчук.

Факти домагань з боку Романенка масово підтверджують дівчатка з обох навчальних закладів і особливо відверто ті хто вже школу закінчив. Саме вони і розповідають, що скаржилися педагогам, керівництву шкіл на сексуальні домагання з боку Романенка, але жодної реакції не було...

Директор ліцею після скандалу пішла на довгостроковий лікарняний. Скандал висвітлюють місцеві ЗМІ.