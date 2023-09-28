У державний мобільний застосунок "Дія" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. Ними зможуть скористатися українці, які беруть участь у програмі "єВідновлення". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада - використати сертифікат на покупку житла.

Щоб отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише "Дія". За кілька кліків подаєте заяву, дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Послугою вже скористалися 3 685 українців.

Послугу запустили разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" і Світового банку.

Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про те, як отримати компенсацію за знищене окупантами житло.