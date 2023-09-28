На розмінування України потрібно щонайменше 37 мільярдів доларів! Ми - найзамінованіша країна у світі. Як очищати українські землі від нерозірваних снарядів? Стратегію презентували на форумі з гуманітарного розмінування у Києві. Що це таке? Які рішення пропонуються? І хто саме розміновуватиме Україну? Олена Логінова знає.

Міни, нерозірвані боєприпаси, якими всіяні українські поля, ліси, присадибні ділянки і навіть акваторії морів. 174 тисячі квадратних кілометрів - це територія потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами земель. Через російську агресію Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це величезна територія, розмінування якої може зайняти десятиліття, а за даними деяких експертів, сотні літ!

Євгеній Зубаревський, представник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності:

Ця ситуація, яка склалася в Україні, має суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, які деокуповані, оскільки території є непридатними для будь-якої діяльності: господарської, соціальної, гуманітарної.

Відновлення країни неможливе без розмінування. Тож держава ставить перед собою амбітну задачу - очистити від вибухонебезпечного сміття 80% території України за 10 років! Відповідну Державну стратегію розмінування уряд представив на форумі "Розмінуй Україну". За оцінками Світового банку, на очищення замінованих територій Україні знадобиться щонайменше 37 мільярдів доларів!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

З таким викликом після Другої світової війни жодна країна не стикалася. Масштаб - величезний, звісно, ми потребуємо допомоги наших партнерів. Ми створюємо інституції й інфраструктуру всередині нашої держави. Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування для координації всіх міністерств та відомств.

Чи не найбільше потерпають від замінування українські аграрії, які не можуть обробляти землю. А це прямі збитки й фермерам, і державі. Зараз 470 тисяч гектарів сільгоспземель потребують ретельного обстеження. 120 тисяч вже вдалося розмінувати й повернути в користування. Однак аграріям часто доводиться самостійно замовляти послуги з гуманітарного розмінування, а це дорого! Тому уряд розробляє Програму компенсації аграріям. В проєкті бюджету на наступний рік вже передбачили на це 2 мільярди гривень.

Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України:

Аграрій має прийти на аукціон - виставити площу. На цей аукціон мають прийти оператори протимінної діяльності. Вони мають зробити пропозиції за ціною, між собою конкурувати, і аграрій має акцептувати вже ціну фінальну, яка є найнижчою. І ми як держава будемо компенсовувати. Зараз якраз радимося разом з аграріями, з операторами, який краще відсоток має бути компенсації, виходячи з того що є 2 млрд.

Процес розмінування не тільки дороговартісний. А ще небезпечний, довготривалий і ресурсозатратний. Саперам доводиться проходити метр за метром, детально обстежуючи територію. Бо будь-яка помилка - може коштувати життя. Всього в Україні налічується 3000 саперів, а потрібно щонайменше 10 000. І це лише нестача людського ресурсу. Бракує техніки та обладнання.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України:

По-перше, це технічна складова - дуже багато одиниць техніки потрібно, щоб перевезти особовий склад для того, щоб перевезти вибухонебезпечні предмети, щоб запустити генератор аби підзарядити акумулятор, якщо це міношукач, і для роботи також потрібні швидкі медичні допомоги, тому що дуже часто ворог застосовував такі бойові засоби й вибухонебезпечні предмети, які деколи нам не зрозумілі, і наші працівники наражають своє здоров'я, своє життя на небезпеку.

В уряді працюють і над механізмами підтримки вітчизняних виробників обладнання та систем для розмінування. Віталій - засновник української компанії, яка інтегрує штучний інтелект в процеси розмінування. Вони оснащують сенсорами дрони, які облітають територію і виявляють наявність вибухонебезпечних предметів. Приміром, ось таке монокрило.

Віталій Лопушанський, учасник форуму "Розмінуй Україну":

Інтегровані візуальні сенсори - досить якісні камери, може літати від 100 до 500 метрів висоти, давати якісну картинку для першого шару обстеження. Такий дрон може за 40-60 хвилин облетіти територію 5 кілометрів квадратних, що є ефективно.

Зараз в Україні на ринку гуманітарного розмінування працює 16 офіційних операторів протимінної діяльності, серед яких іноземні компанії. Їхню кількість планують збільшити вже найближчим часом. А ще Україну обіцяють підтримати близько 40 країн-партнерів. Погодили виділити на розмінування близько 250 млн доларів. Передусім на техніку та обладнання.