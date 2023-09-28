Житло для ветерана війни. Прикордонник Сергій Дубов, який боронив Маріуполь, втратив у боях руку та пережив полон, отримав від Держприкордонслужби квартиру. І тепер вся сім'я обживається на ста квадратних метрах у Львові.

Вікторія Балицька поспілкувалася з родиною і побачила умови, в яких проживає військовий.

Прикордонник Сегій Дубов дістав важке поранення, коли боронив Маріуполь. Чоловік потрапив у шпиталь "Азовсталі", де провів півтора місяця, там Сергію ампутували ліву руку. Далі були полон та обмін.

Сергій Дубов, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Все б віддав, щоб можна було б виключити ті думки, викреслити все, щоб забути все. Полон. Маріуполь.

Після звільнення з полону Сергій із сімєю оселився у Львові. А восени Державна прикордонна служба дала чоловікові квартиру. На цьому відео сім'я вперше зайшла у своє нове помешкання.

Це наша кухня, кухня має 20 квадратних метрів. Для нас - це велика кухня, на майбутнє плануємо, що тут у нас буде робоча частина кухні.

Наймолодший син Кирило мріяв першим запустити у квартиру кота Арчі. Проте тварина залишилася в Маріуполі. Тоді хлопчик повісив символічну картину.

Кирило, син військовослужбовця:

Я її дуже захотів, коли побачив в магазині, тому що вона мені дуже сильно нагадує мого котика Арчі. Він, на жаль, зараз Маріуполі, але коли він приїде, ця картина буде для нього. Я її повішу ось тут.

Минув майже рік, і під картиною з котом спить Арчі. Мрія Кирила здійснилася - влітку його бабусі вдалося виїхати з Маріуполя. З твариною вона подолала тисячі кілометрів.

Кирило, син військовослужбовця:

Дуже сумував, ми якийсь час думали, що його вже взагалі немає. А він є. Це добре. Ми його чекали дуже довго.

За рік сім'я обжилася у трикімнатній квартирі. Частково зробили ремонт.

Наша кухня, вона ж вітальня - 22 квадрати, ось зробили такий ремонт. Наступний об'єкт - це в нас балкон.

Сергій вже користується протезом і продовжує службу у прикордонному загоні. Каже, квартира від держави - це важлива підтримка для ветеранів, які втратили оселі.

Сергій Дубов, військвослужбовець Державної прикордонної служби України:

Наша в Маріуполі - майже зруйнована. Я сподіваюсь, що коли ми звільнимо, то вона повернеться. Добре, що в нас держава взагалі така, це прямо дуже добре. Ми з дітьми залишились майже без нічого, і тут бац житло, будь ласка, заселяйтесь.

Площа квартири - понад 100 квадратів. І місця вистачить усім - дорослим, дітям і двом котам. Чекаючи на Арчі, родина взяла з притулку херсонського кота Зефіра.