Під Бахмут почали повертатися найманці російської ПВК "Вагнер", які не підтримали заколот Пригожина та підписали контракти з міноборони рф. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлан оцінив кількість "вагнерівців" у півтисячі.

Такої кількості "музикантів" буде недостатньо для того, щоб принципово змінити ситуацію під Бахмутом, заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заступник командира штурмового батальйону 5 ошбр Олексій Тарасенко.

"З нашого боку, із низького тактичного рівня це поки що звучить виключно як розвідувальна інформація. Жодних змін у звязку з ним у обстановці не відбулося. Якихось серйозних штурмових дій саме групами ЧВК не проводилося, принаймні в смузі нашої бригади. Будемо спостерігати, але думаю принципово це ситуацію не змінить...

Безпосередньо на околицях Бахмута наразі йдуть досить складні позиційні бої. Крім позиційних боїв та обстрілів артилерії як ствольної так і реактивної, обидві сторони намагаються малими підрозділами проводити штурмові дії, контрнаступальні дії для того, щоб покращити свої тактичні позиції, перерізати комунікації, ускладнити підвіз живої сили. Тобто постійно відбуваються досить складні бої", - заявив заступник командира штурмового батальйону 5 ошбр Олексій Тарасенко.