Замість звичного шкільного предмета - ІТ-студії. Мінцифри разом із Міносвіти презентували нову освітню програму "Оновлена інформатика - ІТ-студії". Доступна вона вже для усіх на онлайн-платформі "Дія.Освіта". Пілот проєкту запустили ще торік. Чим здивували розробники та які новації в освіті планують впроваджувати надалі - розкаже Юрій Куций.

Що таке штучний інтелект? На основі яких технологій працює він? Як створити ігри або власний сайт? Усе це відтепер вчитимуть школярі на уроках інформатики. Замість звичного шкільного предмета - ІТ-студії.

Юлія Литовченко, вчителька інформатики:

Це така буде досить потужна, цікава, і я вважаю корисна методична підтримка для вчителів інформатики в сучасних умовах.

Пані Юлія, вчителька інформатики, з нетерпінням чекає, коли й вона зможе проводити уроки, використовуючи ІТ-студії. До змін, каже педагог, останнім часом їм не звикати. То пандемія, то війна. Все це вплинуло на освітній процес, мільйони учнів змушені були навчатися дистанційно. Утім онлайн школа до цього часу залишалася без курсу інформатики.

Юлія Литовченко, вчителька інформатики:

Була всеукраїнська школа онлайн, але інформатики там не було. Освіта має реагувати на ці виклики. Вона стає більш глобальною, більш доступною в одних випадках, а в інших випадках - менш доступною в залежності від того, чи є в дитини доступ до інформаційних технологій.

Над розробкою "Оновленої інформатики - ІТ-студії" Мінцифри та Міносвіти за підтримки європейських партнерів почали працювати два роки тому. А торік запустили пілот в півсотні школах. До тестування долучилися 70 вчителів та понад 3 тисячі учнів. Тепер усі матеріали курсів можна знайти на окремому модулі платформи "Дія.Освіта".

Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

Вартість всього цього проєкта співмірна з державними закупівлями одного підручника з одного предмета для одного класу. Але мені здається - це новий сучасний підхід, коли ми в цифровому просторі можемо зробити щось, що буде доступно всім дітям в Україні, дітям, які виїхали за кордон, всім вчителям. І ми зможемо оновити цей контент, коли це буде необхідно або доповнити його. Це такий приклад майбутнього, яке є сьогодення.

Ремі Дюфло, заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні:

Європейський Союз вітає досягнення проєкту ІТ-студії, що реалізується в рамках нашої флагманської програми EU4DigitalUA. Успішне масштабування інноваційних ресурсів на всі українські школи є свідченням співпраці між Україною та ЄС, а також непохитної підтримки цифрової освіти та цифрової трансформації України Європейським Союзом.

Оновлений курс інформатики містить у собі цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення та програмування, аналіз даних і моделювання, цифрове громадянство. І за цими напрямками розроблені матеріали для учнів різних вікових груп - від початкової школи до 11 класу. В Мінцифри стверджують: ІТ-студія - це унікальний продукт, як для учнів та їх батьків, так і для шкіл.

Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції:

Вона дуже відрізняється від форми ВШО своїм функціоналом. По-перше, різними можливостями для чотирьох ролей, тобто учень, вчитель, директор, батьки, різним форматом контенту та кількістю інтерактивних завдань, також для кожного профілю є особливий перелік функцій, наприклад, у вчителя є можливість гнучко формувати свою програму для конкретного класу, для конкретної дитини. У нього є дуже деталізована аналітика, яка дає краще зрозуміти, на яку дитину потрібно звернути більше уваги.

Окрім того, ці ресурси допоможуть учневі вчитися самостійно, якщо він, приміром, пропустив урок, бо не було світла чи інтернету. Мета Мінцифри - впровадити освітні ресурси ІТ-студій для 4 мільйонів українських школярів. І на цьому в відомстві зупинятися не збираються.

Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції:

Це наш перший такий великий проєкт спільний з МОН на платформі "Дія.Освіта". Я думаю зовсім скоро ми розкажемо деталі й про інші предмети. Ми зараз плануємо велику реформу освіти, яку представляли й міністр Федоров, і міністр Лісовий, тому, дійсно, багато новин попереду, зокрема ми працюємо активно над застосунком "Мрія". Ще трошки - і ви про все дізнаєтесь.

Пілотний проєкт "Мрії" планують запустити до кінця цього року.