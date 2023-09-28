Житло для захисників: хто з військовослужбовців має право на квартиру від держави (відео) [ Редагувати ]
У 2023 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 5,5 млрд грн на закупівлю житла для українських військовослужбовців. 700 захисників вже отримали гроші на свої карткові рахунки і 13 - вже придбали житло. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів, Герой України Олександр Порхун.
У 2021 році безпосередньо 1300 осіб отримали кошти на придбання свого житла, а в 2023-му році Міністерство у справах ветеранів розподілило 5,5 млрд грн, які 700 осіб отримали на свої карткові рахунки і 13 осіб вже придбали житло. Тобто в цьому році на 5,5 млрд ми розраховуємо, що своє житло придбає приблизно 2300 родин .які потребують житла.
За словами заступника міністра у справах ветеранів, виділення житла для військовослужбовців регулюють чотири постанови Кабінету міністрів України.
"Безпосередньо у міністерства у справах ветеранів України є чотири житлові субвенції на різні категорії для учасників бойових дій.
Це 719-а постанова Кабміну, розрахована на осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2-ї групи та членів родин загиблих захисників.
280-а постанова КМУ розрахована для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб.
Третя постанова - 216-та - для категорії учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2-ї групи та членів родин померлих учасників бойових дій на території інших держав.
І 206-та постанова Кабміну для учасників Революції Гідності. Цю четверту постанову ми "закриємо" цього року.... ", - розповів Олександр Порхун.
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