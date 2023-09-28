Рашисти щодня обстрілюють прикордоння Харківщини: як виживають люди [ Редагувати ]
У Легіоні "Свобода росії" заявили, що знову зайшли на територію Бєлгородської області росії й "проводять там зачистку". Про це йдеться у Telergam-каналі російських добровольців. Йде бій, усі деталі після - написали вони.
Нагадаю, Бєлгород знаходиться за вісімдесят кілометрів від Харкова. Звідти росіяни постійно обстрілюють прикордонні населені пункти області. Моя колега Наталія Діденко побувала в селі Одноробівка, яке за кілька кілометрів від російської межі. Як виживають там люди?
Восьмикласниця Ірина Світлична навчається тут, у робочому кабінеті її мами. Після 27 серпня жінка боїться випускати меншу доньку з поля зору. Того дня Одноробівка, що за кілька кілометрів від російського кордону, вкотре опинилася під потужним обстрілом.
Ніна Світлична, жителька села Одноробівка:
Раптом наше село все накрило, там були мої діти, поряд будинок розбило, а вони якраз картоплю вибирали. Їй ногу поранило. Але, на щастя, все обійшлося, і всі живі. У хату прилетіло два снаряди, в хаті розірвалися. Діти встигли у погребі сховатися.
Іринка каже, що спочатку навіть не збагнула, що сталося. Інстинктивно з братом попадали на землю, а вже потім, коли вибухи трохи вщухли, побігли до сусідніх будинків, де були обладнані під укриття підвали.
Ірина Світлична, жителька села Одноробівка:
Воно бахкати почало, ми зразу впали, а воно свистить і свистить, а потім розплющуємо очі, а даху вже немає, вікон немає, ми до погреба побігли, а потім у другий погреб швидко, до людей у ті квартири, де є бомбосховища.
Вже в підвалі Іра зрозуміла, що в неї пошкоджена нога, ставати на неї було боляче потім ще кілька тижнів, хоча дитина і відбулася синцем.
Ніна Світлична, жителька села Одноробівка:
Подивилися, що воно, ймовірно, якось відлетіло, чимось. Не уламкове було точно, бо воно все в будинок ввійшло.
Попри такі випробування виїздити з рідного села родина Світличних поки що не збирається. Хоча, говорить з прикордонних сіл триває евакуація.
Оксана Пуніна, староста Одноробівського старостинського округу:
Продовжують люди виїздити або по евакуації запланованій, або самостійно десь знаходять місце, куди можуть більш безпечно переїхати. У порівнянні з минулим роком у нас 15 населених пунктів було, десь 1700 осіб, а зараз - 600.
Що обстріли стали більш інтенсивними, одноробівці пов'язують з успіхами ЗСУ на фронті. Люди переконані: рашисти мстять цивільним.
Віктор Котелевський, житель села Одноробівка:
Оце останнім часом активізувалися, деякий час були прильоти сюди раз на три тижні, а це десь три дні підряд було по селу.
Одразу п'ять старостинських округів на Золочівщині нині у зоні постійних обстрілів.
Віктор Коваленко, голова Золочівської селищної військової адміністрації:
Знаєте, є таке слово у лікарів - стабільно важко, мабуть, це слово і є. Тобто вони практично щодня обстрілюють. Ми з вами були у прикордонні, чули мінометні обстріли, приходи, на станцію "Одноробівка" зайшли гелікоптери. Сьогодні двічі обстріляли Уди.
До того ж рашисти почали більше використовувати дрони. Ними цілять по автівках на дорогах або техніці в полях, але найчастіше летючі вбивці руйнують сільські хати та калічать людей.
Віктор Коваленко, голова Золочівської селищної військової адміністрації:
Особливо останнім часом дрони ворог запускає, і чоловіку похилого віку дрон влетів прямо у двір, він там знаходився - дві ноги поранені, лікуємо в обласній лікарні на сьогодні.
Через скажених сусідів прикордоння Харківщини залишається ще й без світла. І якщо Одноробівку після триденних обстрілів знову заживили, то деякі населені пункти без електроенергії уже півтора року.
Оксана Пуніна, староста Одноробівського старостинського округу:
І коли його відновлять, ми не знаємо, тому що вони дуже наближені до кордону. Наприклад, Сотницький Козачок - це 40-70 метрів від кордону, Гур'їв Козачок - 400-700 метрів. І якщо люди приїдуть і будуть там щось ремонтувати, то вони будуть як на долоні.
Розуміючи, що ворог продовжуватиме обстріли, у Золочівській громаді вже запасають плити-ОСБ, плівку, брезент та цвяхи. Людям, що не збираються виїжджати на зиму з рідних хат на кордоні, привозять буржуйки та дрова.
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