Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

28 вересня 2023 року близько 18:00 російські військові вкотре відкрили вогонь, ймовірно з артилерії, по житлових кварталах Херсона, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Попередньо, унаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей. Дані щодо потерпілих уточнюються.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Херсон та область пережили ще одну тяжку ніч. Через ворожі атаки загинула людина - 41-річний чоловік знаходився на порозі свого будинку.

Зруйнована й оселя загиблого. Вся вулиця вкрита уламками. На відео - результати обстрілу, який забрав людське життя.