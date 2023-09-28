Окупанти обстріляли Херсон, загинули три жінки (відео) [ Редагувати ]
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
28 вересня 2023 року близько 18:00 російські військові вкотре відкрили вогонь, ймовірно з артилерії, по житлових кварталах Херсона, повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Попередньо, унаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей. Дані щодо потерпілих уточнюються.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, Херсон та область пережили ще одну тяжку ніч. Через ворожі атаки загинула людина - 41-річний чоловік знаходився на порозі свого будинку.
Зруйнована й оселя загиблого. Вся вулиця вкрита уламками. На відео - результати обстрілу, який забрав людське життя.
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