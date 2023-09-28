Одноразові компенсації отримають черкаські підприємці, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по середмістю. Принаймні про таке пообіцяли в мерії. Про які суми йдеться - поки не кажуть.

Нагадаю, 21 вересня російські уламки ракети влучили в готель на центральному ринку Черкас. Вибуховою хвилею було пошкоджено майже півтора десятка будинків, а пожежа знищила цілу секцію торгівельних рядів. Станіслав Кухарчук про наслідки й виплати - далі.

Зранку із маленьким візочком Руслан прямує до металевих яток торгувати. Крам у нього спеціалізований - сантехніка та витратні матеріали для неї. Весь товар підприємця вміщується на двох невеличких столах - це все що залишилось після ракетного удару.

Величезний кіоск із побутовою технікою та дорогою сантехнікою згорів буквально за кілька хвилин. Вогнем знищено товару на понад мільйон гривень, каже чоловік. Тепер весь свій невеличкий бізнес йому доведеться починати з нуля.

Руслан - підприємець з Черкас:

Уявіть, все в бізнесі було, усі гроші. Складаєш, складаєш, розширяєш, а в один момент - все згоріло. І все заново треба починати. Дуже тяжко.

Пан Віктор, як і його колега Руслан, розклав свій крам на невеличкому прилавку. Його кіоск з велосипедами та запчастинами стояв якраз під готелем, в який влучила російська ракета. З товару у підприємця залишилось лише те, що зберігалось на складі. Та попри втрати, він тішиться, що ніхто не загинув. Снаряд від окупантів прилетів о 5.40 ранку і на базарі ще нікого з підприємців не було.

Віктор - підприємець з Черкас:

Головне, що ми живі, а то - таке. Тяжко звісно, але і людям не легко, що ж ти зробиш. У мене такий бізнес, що по копійці збирав все життя, от так з сумочкою стояв.

Загалом після ракетного удару постраждали щонайменше півсотні підприємців. У когось згоріли ятки з товаром, у когось вщент була знищена кав'ярня чи магазин. Офіс фірми, якою керувала Юлія був на четвертому поверсі готелю, якого вже не існує.

Жінка керувала агенцією нерухомості. Десять робочих місць, меблі, оргтехніка, база даних клієнтів і сейф із завдатками за житло - ракета знищила все до попелу. Єдине, що вціліло в тому пеклі - це картина, яку Юлія намалювала у день повномасштабного вторгнення росіян.

Юлія Ніщадова - підприємиця з Черкас:

Найцікавіше, що ця картина була написана у день початку війни - 24.02.2022 року, і вигоріла тільки дата війни. Так, що ми вважаємо, що це знак, що перемога незабаром.

Оптимізму підприємцям додає обіцянка мерії допомогти відродити знищений бізнес. Це буде не компенсація, а радше підтримка, наголошують у департаменті економіки. Гроші планують взяти з міської грантової програми підтримки підприємництва, але про суми поки не говорять.

Ірина Удод - директор департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради:

Однозначно, що це буде фіксована сума. І однозначно, що будемо брати підприємців, які зареєстровані в місті Черкаси. Ми зараз працюємо по суті над розробкою нового механізму виплат, щоб на даному етапі пропрацювати всі можливі правильні алгоритми, щоб це не було декларативно.

І сьогодні на сесії міські депутати виділили на компенсації постраждалим жителям Черкас 13 мільйонів гривень. Ці гроші мають піти на відновлення пошкоджених осель та підтримку підприємців.